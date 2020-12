Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Zidane active une piste totalement inattendue !

Publié le 10 décembre 2020 à 12h00 par D.M.

Le Real Madrid surveillerait les prestations d’Alassane Pléa, qui évolue au Borussia Mönchengladbach. Un joueur qui coute nettement moins cher que Sadio Mané et Erling Haaland, également suivis par le club espagnol.

Discret lors du dernier mercato estival, le Real Madrid dresse son plan de vol pour 2021. A en croire la presse espagnole, Florentino Perez ne compterait pas se lancer dans des dossiers d’envergure au mois de janvier et attendrait l’été 2021 pour réaliser de grandes opérations. Les dirigeants espagnols devraient essayer de recruter Kylian Mbappé, qui a entamé des discussions avec le PSG au sujet d’une possible prolongation de contrat. Le Real Madrid voudrait également profiter du mercato estival pour recruter une doublure à Karim Benzema, Mariano Diaz et Luka Jovic ne rentrant pas dans les plans de Zinédine Zidane. Et l’entraîneur merengue serait tombé sous le charme d’un joueur.

Le Real Madrid attentif à la situation de Pléa