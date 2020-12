Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à ouvrir la porte à Leonardo ?

Publié le 9 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, la prolongation de Kylian Mbappé au PSG est au centre des discussions. Et le prodige français serait visiblement à l’écoute.

Après avoir réussi un gros coup en 2017 avec le transfert de Kylian Mbappé, le PSG souhaite désormais conserver sa pépite le plus longtemps possible. Et face à la menace d’un possible départ, notamment vers le Real Madrid, Leonardo a comme priorité de prolonger le champion du monde, actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Dans ce feuilleton, le directeur sportif du PSG aurait une réelle ouverture puisque compte tenu de la crise actuelle et les difficultés financières des clubs, Mbappé pourrait rester au-delà de cette saison. Et une prolongation serait bel et bien une possibilité.

Mbappé ouvert à l’idée ?