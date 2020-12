Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba reçoit un très gros appel du pied !

Publié le 10 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

La bombe lâchée par Mino Raiola au sujet de Paul Pogba n'en finit plus de faire parler. Et Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, a évoqué ce dossier.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Suite à cette déclaration lâchée par Mino Raiola dans les colonnes de Tuttosport , un vent de folie a soufflé sur le marché. Et pour cause, Paul Pogba devrait donc quitter Manchester United au plus tard l'été prochain. Et alors que la Juventus semble être le club le mieux placé pour le récupérer, Fabio Paratici s'est prononcé sur un éventuel retour de Paul Pogba.

«C’est un joueur extraordinaire»