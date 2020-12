Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, Juventus … Le PSG a un boulevard dans le dossier Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Comme l’a indiqué Mino Raiola, Paul Pogba devrait quitter Manchester United en 2021. Plusieurs clubs seraient intéressés par le milieu de terrain, mais le PSG semble tenir la corde dans ce dossier.

La question de l’avenir de Paul Pogba à Manchester United revient à chaque mercato. Et après la sortie de son agent, le milieu de terrain aura le plus grand mal à se défaire des rumeurs sur son futur en Premier League. Lors d’un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a indiqué que le joueur de ne se plaisait pas chez les Red Devils et devrait quitter son club dans les prochains mois : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. » Non titularisé par Ole Gunnar Solskjaer lors de la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig ce mardi, Paul Pogba est annoncé dans les plus grands clubs européens. La Juventus serait intéressée par un retour de l’international français. Le Real Madrid et le PSG feraient également partie des prétendants.

Le PSG, la seule piste viable ?

Comme indiqué par ESPN , Manchester United s’attend à recevoir des offres, lors des prochaines sessions de transferts, pour Paul Pogba. Après la déclaration de Mino Raiola, les responsables mancuniens seraient convaincus que plusieurs équipes européennes vont sauter sur l’occasion et tenter de parvenir à un accord avec le champion du monde. Mais, les dirigeants anglais penseraient que le Real Madrid, la Juventus ou même le FC Barcelone n’auront pas les moyens financiers nécessaires pour s’attacher les services du milieu de terrain. En effet, ces formations ont perdu énormément d’argent suite à la crise du Covid-19 et, auraient le plus grand mal à financer l’opération Pogba et payer son salaire qui s’élevé à 322 000 € par semaine. Ainsi, en interne, les dirigeants se méfieraient surtout du PSG. En effet, à en croire ESPN , le club parisien est, pour l’heure, la seule option viable pour l’international français. Selon T he Transfer Window Podcast , Leonardo aurait commencé à avancer ses pions et aurait entamé des discussions avec Mino Raiola. Mais rien n’est encore joué dans ce dossier complexe, Manchester United n’ayant pas dit son dernier mot..

