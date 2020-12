Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi réclamé par Neymar, on sort les griffes à Barcelone !

Publié le 10 décembre 2020 à 15h30 par T.M.

Neymar l’a clamé haut et fort, il souhaite rejouer rapidement avec Lionel Messi. Aura-t-on le droit à des retrouvailles au PSG ? Alors que certains se mettent déjà à rêver de revoir les deux amis ensemble, du côté de Barcelone, on ne semble pas l’entendre de cette oreille.

Cela fait maintenant une semaine que tout le monde ne parle que de ça. Aura-t-on le droit de revoir prochainement l’association entre Neymar et Lionel Messi qui avait fait des étincelles au FC Barcelone ? Et c’est le joueur du PSG qui avait mis le feu aux poudres. En effet, suite à la victoire des Parisiens contre Manchester United (1-3), le Brésilien avait lâché une bombe, affirmant son souhaitant de retrouver La Pulga le plus rapidement possible : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Le FC Barcelone étant en grande difficulté financière, tous les regards se tournent donc vers le PSG, un club que Neymar ne semble d’ailleurs pas être dans l’optique de quitter comme il l’a fait savoir ce mercredi après la rencontre face à Basaksehir.

« Il veut le Barça plus que quiconque »