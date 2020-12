Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va-t-il réussir à prolonger Neymar et Mbappé ?

10 décembre 2020

Alors que les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022, le PSG a lancé les premières discussions pour prolonger ses deux stars. Mais les Parisiens arriveront-ils à leurs fins ?

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar sera au cœur des toutes les spéculations. Il faut dire que le contrat des deux stars prend fin en juin 2022. Par conséquent, afin de ne pas être contraint de vendre l'un de ses deux attaquant l'été prochain, sous peine de les voir partir libre un an plus tard, le PSG va devoir les blinder. Concernant le Brésilien, l'optimisme est présent ces derniers mois comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. En revanche, pour Kylian Mbappé, la situation est plus compliquée, le Champion du monde suscitant l'intérêt du Real Madrid. Toutefois, ces derniers toujours la tendance semble évoluée puisqu'avec la crise du Covid-19, l'ancien Monégasque semble avoir conscience qu'il trouvera difficilement de meilleures conditions ailleurs. C'est ainsi que ces derniers jours, Leonardo se montrait globalement optimiste à ce sujet : « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours . » Mais le PSG va-t-il réussir à conserver ses deux stars ?

Mbappé ? Neymar ? Ou les deux ?