Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Neymar... Le comportement de Mbappé interpelle !

Publié le 10 décembre 2020 à 17h45 par D.M.

Journaliste pour L’Equipe, Damien Degorre a noté une différence entre le comportement de Kylian Mbappé et celui de Neymar. Et ce, alors que le PSG tente de conserver les deux joueurs.

L’avenir de Neymar fait toujours autant parler. Du côté du FC Barcelone, plusieurs candidats à l’élection présidentielle espèrent convaincre le Brésilien de faire son retour en Catalogne. Mais, le joueur ne semble pas enclin à quitter le PSG. « L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir » a-t-il déclaré après la victoire de la formation parisienne face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi (5-1). Quelques minutes après Neymar, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté devant les médias et a fait le point sur le dossier de l’attaquant brésilien, mais aussi sur celui de Kylian Mbappé : « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous ».

«D’un côté il y a Neymar qui dit qu’il veut rester, et de l’autre côté, il y a Kylian Mbappé qu’on n'a jamais entendu»