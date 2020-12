Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real, Juve… L’opération Paul Pogba lancée dès janvier ?

Publié le 10 décembre 2020 à 16h30 par B.C.

Alors que le départ de Paul Pogba semble acté, celui-ci pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. En effet, Manchester United serait enclin à laisser partir le milieu de terrain dès janvier après la sortie remarquée de Mino Raiola, son agent.

Prolongé il y a peu par Manchester United grâce à une clause présente dans son bail, Paul Pogba ne devrait pas honorer son bail jusqu’en juin 2022. Mino Raiola, son agent, a fait savoir cette semaine dans les colonnes de Tuttosport que l’avenir du joueur ne s’inscrivait pas chez les Red Devils : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. » Le transfert de Paul Pogba semble donc acté, reste à savoir quand il surviendra. Alors que Mino Raiola laissait entendre que celui-ci pourrait avoir lieu à l’été 2021, Manchester United pourrait en décider autrement.

Le transfert de Pogba bouclé en janvier ?

D’après les informations divulguées par The Sun ce jeudi, Manchester United n’aurait pas digéré les propos de Mino Raiola et souhaiterait se séparer de Paul Pogba dès le mois de janvier. La direction mancunienne compterait récupérer une somme avoisinant l’indemnité déboursée à l’été 2016 pour récupérer le joueur, soit 105M€, mais pourrait se résoudre à revoir ses exigences à la baisse pour réussir à se séparer de l’international français. De son côté, le Daily Mail confirme que le départ de Paul Pogba pourrait avoir lieu le mois prochain. En attendant, le milieu de terrain serait entretenu avec Ole Gunnar Solskjaer pour évoquer sa situation, après que l’entraîneur norvégien ait décidé de le laisser sur le banc lors du déplacement à Leipzig (3-2) en Ligue des champions cette semaine. La priorité actuelle de Manchester United est de rapidement parvenir à trouver un point de chute au joueur de 27 ans pour éviter de le voir partir gratuitement en 2022. Le tabloïd anglais explique alors que la Juventus apparaît comme une véritable option pour Paul Pogba, mais les Bianconeri ne seraient pas seuls dans ce dossier.

Quel club pour Pogba ?