Mercato - PSG : Après Allegri, une deuxième menace pourrait s’éloigner pour Tuchel...

Publié le 10 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

Pour remplacer Thomas Tuchel, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, Leonardo aurait réactivé une ancienne piste... qui pourrait déjà être compromise.

Si Leonardo semble pleinement se concentrer sur les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé, les deux stars du Paris Saint-Germain, un autre dossier demande son attention. Il s’agit bien sûr de celui de l’entraineur. Thomas Tuchel, qui a mené le PSG en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, est en fin de contrat. Récemment interrogé sur son avenir, l’Allemand a semblé assez fataliste. « La situation n’a pas changé. On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat » a expliqué Tuchel. « Si ça change quelque chose pour moi ? Non, car ça ne change rien sur comment je fais mon travail ». Un départ semble ainsi de plus en plus probable et, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Tuchel a des touches en Angleterre.

Leonardo n’a pas oublié Inzaghi...

La grosse piste pour remplacer Thomas Tuchel, semble toujours avoir été celle menant à Massimiliano Allegri. Nous vous parlions dès décembre dernier d’un contact entre Leonardo et l’ancien de la Juventus, qui semble plutôt lorgner vers la Premier League. Il n'aurait toutefois pas été le seul technicien italien approché par le directeur sportif du PSG. L’Équipe expliquait en février dernier que le profil de Simone Inzaghi, coach de la Lazio, serait également très apprécié au sein du club de la capitale... et n’aurait pas été oublié ! Ce jeudi, Il Messaggero assure en effet que Leonardo penserait toujours à Inzaghi pour succéder à Tuchel sur le banc du PSG.

… Mais la Lazio a déjà pris les devants !