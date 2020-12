Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 10 décembre 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que le PSG penserait à Mauricio Pochettino pour venir remplacer Thomas Tuchel, Leonardo verrait une menace s’éloigner pour l’entraîneur argentin.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le PSG, Thomas Tuchel a sauvé sa tête… pour le moment. En effet, une défaite contre Manchester United aurait pu être fatale à l’Allemand. Mais ce dernier est toujours là et pourrait donc rester en poste jusqu’à la fin de la saison. C’est finalement à ce moment qu’il devrait faire ses valises. En effet, Tuchel est en fin de contrat et une prolongation n’est pas prévue. En coulisse, Leonardo chercherait d’ailleurs déjà le futur entraîneur du PSG. Et parmi les différentes options, le nom de Mauricio Pochettino revient souvent. Ancien joueur du PSG, l’Argentin est actuellement libre de tout contrat, lui qui a été remercié par Tottenham il y a désormais un peu plus d’un an.

Une piste en moins pour Pochettino ?