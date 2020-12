Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain, la situation de Lionel Messi au FC Barcelone est toujours floue, alors que l'Argentin souhaiterait attendre de découvrir qui sera à la tête du club culé avant de prendre une décision. Toutefois, selon Jordi Farré, la Pulga aurait déjà pris une décision concernant son avenir...

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entrera dans une nouvelle ère avec la nomination d'un nouveau président à sa tête. Après le mandat très controversé de Josep Maria Bartomeu, l'heure est à la reconstruction pour les Blaugrana . Le successeur du catalan devra notamment s'occuper de trouver une solution pour réduire les dettes du club, ainsi que de prendre une décision concernant l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat l'été prochain. Alors que Neymar souhaite l'attirer au PSG, la majorité des candidats souhaitent convaincre la Pulga de poursuivre l'aventure au FC Barcelone. Jordi Farré s'est même montré convaincu de la possibilité de reformer le duo Messi - Neymar chez les Blaugrana : « Nous sommes en train de parler avec plusieurs et avec Neymar aussi. Un recrutement comme celui de Neymar ne revient pas cher au final » . Le candidat à la présidence du FC Barcelone s'est également montré catégorique concernant la préférence de Lionel Messi sur son avenir, et compte bien sécuriser l'avenir de l'Argentin s'il venait à être élu.

« Messi veut rester au Barça »