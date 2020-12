Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation troublante sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 10 décembre 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler actuellement, le journaliste de la chaîne L’Equipe Bertrand Latour a fait une révélation troublante sur l’international français après la victoire du PSG contre Basaksehir.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG travaille sur deux dossiers brûlants : les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Interrogé après la victoire du club parisien contre Basaksehir (5-1) ce mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a assuré être « très confiant » sur l’issue des négociations avec les deux attaquants. « Les deux veulent rester avec nous », a précisé le président du PSG, une tendance confirmée par Neymar le soir même, au micro de RMC : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir. » Cependant, Kylian Mbappé se montre bien plus discret concernant son avenir, et pour cause, le Bondynois n’aurait pris aucune décision et serait en plein doute sur la question. Au moment de revenir sur la situation du champion du monde tricolore dans L’Equipe du Soir , le journaliste Bertrand Latour a d’ailleurs fait une révélation troublante sur les intentions de Kylian Mbappé.

« Mbappé ne voulait pas mettre le brassard parce que ça pouvait être perçu comme un signal d’engagement à long terme »