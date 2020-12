Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision fracassante pour Haaland !

Publié le 10 décembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Erling Braut Haaland est l'un des jeunes talents européens les plus courtisés sur le marché et un transfert lors du prochain mercato estival semblerait être une possibilité selon la presse anglaise. Mais il ne faudrait pas compter sur le Real Madrid.

« L’intérêt du Real Madrid pour Haaland ? C’est loin d’être nouveau ! Mais le joueur est très heureux au Borussia Dortmund pour le moment. Son ambition est de gagner la Ligue des Champions et, quand il partira, il ne le fera pas pour l’argent. Ce sera pour feeling et ambition » . Pour Tuttosport , Mino Raiola expliquait dans les colonnes de mercredi du journal transalpin que l'intérêt du Real Madrid pour son client était donc bien concret. Cependant, la formation merengue ne semble pas être l'unique club à en pincer pour l'international norvégien. En effet, le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich seraient plus ou moins sur les rangs selon Eurosport UK. Néanmoins, le Real Madrid ne garderait qu'un oeil sur ce dossier, cette opération étant tout sauf avancée à en croire les derniers échos.

Rien de concret entre le Real et Haaland