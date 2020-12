Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable plan de Leonardo pour retenir Mbappé ?

Publié le 10 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo cherche actuellement un moyen de prolonger Kylian Mbappé. Et dans ce dossier, une incroyable solution pourrait avoir été trouvée.

Actuellement, Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG. Une belle histoire que le club de la capitale souhaite faire durer le plus longtemps possible. Pour cela, et pour écarter la menace d’un départ qui pourrait intervenir l’été prochain, Leonardo s’active en coulisse pour tenter de prolonger Mbappé, actuellement lié jusqu’en 2022. Mais comment convaincre l’international français de rester dans la capitale ? Selon les différentes informations à ce sujet, le joueur de Thomas Tuchel serait notamment attentif au projet qui lui sera exposé, demandant notamment des garanties sportives. Et Leonardo pourrait bien avoir reçu le message.

L’argument Pogba !