Mercato - PSG : Pogba aurait choisi son prochain club !

Publié le 10 décembre 2020 à 17h15 par D.M.

Comme annoncé par son agent, Mino Raiola, Paul Pogba ne se plait pas à Manchester United et pourrait quitter la Premier League en 2021. Courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain privilégierait un retour à la Juventus.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » déclarait l’agent de Paul Pogba il y a quelques jours à Tuttosport . Désormais la question se pose : quel sera le prochain club de l'international français ? Plusieurs équipes surveillerait la situation du milieu de terrain, à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus. Mais alors que les rumeurs sur son avenir se font de plus en plus nombreuses, Paul Pogba afficherait un souhait clair.

Pogba voudrait rejoindre la Juventus