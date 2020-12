Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un protégé de Zidane laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 16h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Lucas Vazquez s’est prononcé sur sa situation au Real Madrid après la victoire contre le Borussia Mönchengladbach (2-0).

Lucas Vazquez ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Real Madrid, l’ailier de 29 ans semble encore loin d’une prolongation comme l’expliquait récemment Eduardo Inda dans le Chiringuito . Cependant, Lucas Vazquez voudrait absolument rester chez les Merengue selon les informations divulguées par Marca il y a quelques jours. Un nouveau contrat qui ne serait pas pour déplaire à Zinedine Zidane, grand fan de l’attaquant. « Il arrive toujours en premier sur le terrain. Il se donne à fond. Je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce que Lucas fait sur le terrain. Il a l'occasion de montrer ce qu'il est. C'est un Canterano et Madrid l'a dans son cœur. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Je ne pense pas que ce soit possible qu’il ne renouvelle pas son contrat. C'est un joueur qui est ici chez lui et le Real Madrid le sait », expliquait récemment Zidane en conférence de presse.

« Ma prolongation ? C’est un sujet compliqué »