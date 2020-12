Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’option Barcelone est sérieuse pour Neymar ? Réponse

Publié le 10 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

L’un des candidats à la présidence du FC Barcelone se montre très confiant sur la possibilité de faire revenir Neymar. Que faut-il en penser ?

Ces dernières heures, Jordi Farré, l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone, a de nouveau évoqué le dossier Neymar, dont il place le retour au Camp Nou parmi les grands axes de sa campagne : « Nous avons parlé avec plusieurs joueurs, nous devons préparer un projet et si nous arrivons à la présidence, il resterait 4 jours lors du mercato hivernal. Nous sommes en train de parler avec plusieurs et avec Neymar aussi. Un recrutement comme celui de Neymar ne revient pas cher au final » .

Argument de campagne

En l’état, que penser de ces déclarations ? La possibilité que Neymar rejoigne le FC Barcelone est-elle aussi sérieuse que l’annonce Jordi Farré ? A l’analyse, cela tient plus du projet de campagne que d’une réalité concrète. Il est possible que l’entourage de Jordi Farré ait approché celui de Neymar pour évoquer le sujet et prendre la température, mais de là à rendre un retour possible, il y a un très grand pas, notamment sur le plan financier. A coup sûr l’été prochain, alors que Neymar aura encore un an de contrat.