Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup se précise pour Mbappé et Neymar !

Publié le 10 décembre 2020 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 décembre 2020 à 11h44

En marge de la victoire du PSG contre Istanbul Basaksehir ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré optimiste pour les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars recrutées en 2017 pourrait ainsi rester plus longtemps que prévue dans la capitale française, un scénario qui paraissait peu réaliste il y a encore quelques mois. Explications.

Kylian Mbappé et Neymar vont grandement faire parler d’eux dans les prochaines semaines, et pas uniquement sur le rectangle vert. Le contrat des deux stars du PSG court jusqu’en juin 2022 et une décision devra être prise très bientôt les concernant. En effet, le club de la capitale ne peut pas se permettre de les conserver l’été prochain si aucune prolongation n’est actée d’ici-là, sous peine de les voir partir librement une année plus tard. Les discussions sont donc en cours entre le PSG et ses deux attaquants, et ce dossier semble enfin avancer après de longs mois d’attente. Interrogé au micro de RMC Sport ce mercredi soir après la victoire du PSG face à Istanbul Basaksehir (5-1), Nasser Al-Khelaïfi a livré une réponse pleine d’optimisme concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

« Mbappé et Neymar veulent rester », assure Al-Khelaïfi

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant » a confié le président du PSG, avant d’ajouter : « Les deux veulent rester avec nous . » Une version confirmée par Neymar, toujours au micro de RMC : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l’avenir. » Une sortie qui n’est pas surprenante de la part du Brésilien, qui a radicalement changé d’opinion sur le PSG depuis plusieurs mois. Alors que Neymar souhaitait absolument retourner au FC Barcelone à l’été 2019, la star auriverde est désormais épanouie dans la capitale comme vous le révélait le10sport.com l’été dernier. Ainsi, une nouveau bail est bien d’actualité pour l’attaquant de 28 ans, qui attend néanmoins de voir la proposition formulée par le PSG avant de donner son aval pour prolonger selon nos informations.

Mbappé prêt à écouter les arguments du PSG