Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Plus qu'une formalité pour Leonardo ?

Publié le 10 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG semblait en difficulté pour parvenir à conserver à la fois Neymar et Kylian Mbappé l'été prochain. Cependant, les deux attaquants du PSG ont la volonté de rester d'après les mots du Brésilien et du président Nasser Al-Khelaifi.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet dernier, Neymar se sent comme un poisson dans l'eau à Paris, de quoi le faire songer à une prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022. Le FC Barcelone semble d'ailleurs être de l'histoire ancienne désormais. Et ce n'est pas le principal intéressé qui dira le contraire. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir. ». Voici le message que le Brésilien a partagé à RMC Sport. L'occasion pour le président Nasser Al-Khelaifi d'enfoncer le clou.

« Les deux veulent rester avec nous »