Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland prêt à suivre les traces de Lewandowski ? La réponse !

Publié le 10 décembre 2020 à 21h30 par A.C.

Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du Bayern Munich, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Eirling Haaland.

Il y a un an, il commençait à peine à faire parler de lui. Désormais, Eirling Haaland est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Au Borussia Dortmund, il a littéralement explosé et affiche des statistiques incroyables de 33 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues depuis janvier 2020... à seulement 20 ans. Ses prestations n’ont logiquement pas tardé à attiser la convoitise des grands d’Europe, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone. D’ailleurs, Esport3 a révélé ce jeudi qu’Haaland serait le grand objectif de plusieurs candidats à la présidence du Barça.

« Tant que nous avons ce Lewandowski, nous n’avons pas besoin d’Haaland »