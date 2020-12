Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir d’Haaland ?

Publié le 10 décembre 2020 à 9h00 par B.C.

Recruté par le Borussia Dortmund en 2019, Erling Haaland aurait la possibilité de quitter son club dès l’été prochain pour 75M€. Et plusieurs pré-candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone compteraient en profiter...

Révélation internationale de la dernière saison, Erling Haaland confirme tous les espoirs placés en lui depuis le début du nouvel exercice. Indisponible jusqu’au début de l’année 2021 en raison d’une blessure, l’attaquant de 20 ans a déjà inscrit 17 buts en 14 apparitions avec le Borussia Dortmund cette saison, de quoi attirer le regard des plus grandes écuries du football européen. Alors que le Real Madrid le suit depuis un certain moment, le FC Barcelone serait également sous le charme d’Erling Haaland, qui apparaît comme l’un des arguments de campagne de certains pré-candidat à la présidence du club en vue des élections le 24 janvier prochain. Une tendance qui se confirme encore un peu plus aujourd’hui…

Le pré-candidats s’arrachent Haaland, disponible pour 75M€