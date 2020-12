Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message très clair sur la situation d’Eriksen !

Publié le 10 décembre 2020 à 12h45 par D.M.

Antonio Conte a, une nouvelle fois, décidé de ne pas titulariser Christian Eriksen pour affronter le Shakthar Donetsk en Ligue des champions. Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta est revenu sur le choix de son entraîneur et sur la situation du joueur.

En manque de temps de jeu à l’Inter, Christian Eriksen se dirige vers un départ en janvier prochain comme l’avait indiqué l’administrateur délégué du club italien Giuseppe Marotta : « I l arrive que certains joueurs ne soient pas fonctionnels pour un entraîneur selon les systèmes de jeu L'année dernière, nous avons saisi une grande opportunité, mais il est indéniable qu'il y a des difficultés. En janvier, si le joueur n'a pas joué de matchs importants, il sera le premier à demander son transfert ». Plusieurs équipes seraient prêtes à accueillir le milieu de terrain danois à l’instar du PSG ou du Borussia Dortmund. Mais Eriksen privilégierait une aventure en Angleterre où West Ham et Arsenal lui feraient les yeux doux.

« Les choix que fait Conte sont incontestables »