Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal fait une grosse confidence sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 9h15 par T.M.

Ce n’est désormais plus un secret, Mourad Boudjellal est intéressé par le rachat de l’OM. Néanmoins, d’autres projets semblent également trouver grâce à ses yeux.

En compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal tente toujours de racheter l’OM. Mis en échec par Frank McCourt cet été, les deux hommes ne désespèrent pas et restent toujours à l’affût. Toutefois, ce rachat du club phocéen ne sera pas si simple et Boudjellal en est bien conscient. « Aujourd’hui McCourt n’est pas vendeur. Et dans l’hypothèse où demain il le deviendrait je ne pense pas qu’on soient les seuls acheteurs potentiels. Donc pour l’instant ce n’est même pas une hypothèse, c’est un fantasme », a-t-il notamment lâché pour Actufoot . De quoi l’inciter à aller regarder ailleurs ?

« Cela ne m’empêche pas d’envisager autre chose »