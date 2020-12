Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait une annonce troublante sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors qu'il a probablement sauvé sa peau à la tête du Real Madrid en qualifiant les Merengues en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Zinedine Zidane est revenu sur son avenir dans la capitale espagnole, se comparant notamment avec Sir Alex Ferguson, entraineur de Manchester United durant 27 saisons.

Défait la semaine dernière sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, Zinedine Zidane a vécu une semaine décisive à la tête du Real Madrid. Alors que Florentino Perez lui avait accordé une dernière chance avec les rencontres face à Séville et au Borussia Mönchengladbach, les Merengues ont su parfaitement réagir afin de redresser la situation, s'imposant à deux reprises et permettant ainsi de ne pas être trop distancé en championnat et de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un pari réussit pour le technicien français, qui avait affirmé qu'il ne démissionnerait pas de son poste d'entraîneur du Real Madrid : « Je ne vais pas démissionner. Nous connaissons des moments difficiles et c’est une mauvaise période en matière de résultats. C'est la réalité, mais il faut continuer » . Toutefois, s'il semble provisoirement hors de danger au Real Madrid après avoir rempli l'objectif de Florentino Perez, Zinedine Zidane ne compterait pas forcément s'éterniser chez les Merengues .

« Je ne serai jamais l'Alex Ferguson du Real Madrid »