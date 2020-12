Foot - Mercato - Real Madrid :

Mercato - Real Madrid : Zidane lâché par le vestiaire ? La réponse !

Publié le 10 décembre 2020 à 1h30 par Th.B.

Semblant être sur la sellette, Zinedine Zidane pourrait toujours être remercié malgré la qualification du Real Madrid ce mercredi pour la phase finale de la Ligue des champions. Et avant le match face à Monchengladbach, Casemiro assurait que le vestiaire était toujours derrière Zidane.

Ce mercredi soir, à l'occasion de la réception du Borussia Monchengladbach, leader du groupe, le Real Madrid jouait sa survie en Ligue des champions. En effet,le club pointait avant le coup d'envoi à la 3ème place du classement à égalité avec le Shaktar Donetsk et à un point de son adversaire du soir. Une défaite était donc interdite pour les hommes de Zinedine Zidane, et surtout pour l'entraîneur du Real Madrid qui aurait pu se retrouver en bien mauvaise posture si cette éventualité s'était réalisée selon le journaliste Fabrizio Romano. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il adviendra dans les prochains jours ou semaine, le vestiaire merengue est toujours derrière son coach.

«Nous sommes avec lui, quels que soient les résultats»