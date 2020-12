Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion cruciale pour l'avenir de Koeman !

Publié le 9 décembre 2020 à 22h30 par D.M.

Défait par la Juventus ce mardi en Ligue des champions, Ronald Koeman est de plus en plus contesté. Alors que les élections présidentielles se profilent, l’un des candidats, Jordi Farré, s’est prononcé sur l’avenir de l’entraîneur.

La campagne présidentielle bat son plein du côté du FC Barcelone. Alors que l’élection pour élire le nouveau président du club catalan doit se tenir le 24 janvier prochain, les candidats enchainent les entretiens à la presse afin de faire connaitre leur projet. Après Victor Font et Joan Laporta, c’est au tour de Jordi Farré de dévoiler son plan pour redresser le FC Barcelone. Le candidat a notamment annoncé qu’il comptait prolonger le contrat de Lionel Messi, mais qu’il espérait également enregistrer le retour de Neymar. Mais ce n’est pas tout, Jordi Farré a également fait part de sa position sur le cas Ronald Koeman.

« On va discuter pour définir un projet et savoir s'il veut continuer avec nous »