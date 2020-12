Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Pogba, double opération possible ? Réponse

Publié le 11 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En Italie, Tuttosport affirme que Leonardo devra choisir entre une offensive sur Messi ou Pogba. Analyse.

Selon les dernières informations du quotidien sportif italien Tuttosport, Leonardo aurait tranché en faveur d’une offensive sur Lionel Messi plutôt que sur Paul Pogba dans les prochains mois. Existe-t-il pour autant une marge de manœuvre pour que le PSG finalise les deux dossiers ?

Marge de manœuvre très faible, mais…

Très clairement, la marge de manœuvre pour cela est extrêmement faible. Cela passera obligatoirement par un dégraissage préalable, afin de dégager de la place au budget. Angel Di Maria et Julian Draxler, par exemple, seraient obligatoirement amenés à ne pas être prolongés, et donc à quitter le club à la fin de leur contrat en juin prochain. Avec les deux économies de salaire, le PSG est en mesure d’assumer celui de Pogba. Quant à Messi, son arrivée à Paris passe soit par un départ de Kylian Mbappe en juin, soit par une prolongation d’un an de l’attaquant français, avec la garantie d’un transfert raisonnable en juin 2022.