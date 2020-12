Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Saliba !

Publié le 10 décembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Dans le viseur de Claude Puel pour renforcer la défense de l'ASSE cet hiver, William Saliba pourrait être de nouveau prêté en Ligue 1 afin d'acquérir plus de temps de jeu en équipe première. L'entraîneur des Verts devrait être rapidement fixé, alors que Mikel Arteta s'est exprimé sur l'avenir de son jeune défenseur.

En grande difficulté en championnat ces derniers mois, le mercato hivernal sera décisif pour l'ASSE et Claude Puel afin d'éviter de jouer le maintien lors de la seconde partie de saison. Malgré des fonds limités, l'ancien entraîneur de Leicester souhaiterait principalement renforcer sa défense, au poste de gardien de but et de défenseur central. Alors que Stéphane Ruffier est mis à l'écart depuis plusieurs mois, Jessy Moulin ne ferait pas l'unanimité dans les buts stéphanois. Une défense qui s'est notamment fragilisée depuis le départ de Wesley Fofana, qui a rejoint Leicester dans les dernières heures du mercato. Si le club du Forez a bel et bien tenté de rapatrier William Saliba en prêt cet été, un problème administratif avait contraint le jeune défenseur de 19 ans à rester à Arsenal. Alors que Claude Puel songerait à repasser à l'action cet hiver, Mikel Arteta a fait le point sur la situation de l'ancien défenseur de l'ASSE.

« Ce sera décidé prochainement »