Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, Neymar reçoit une grande réponse de Barcelone !

Publié le 10 décembre 2020 à 14h15 par T.M.

Suite à l’annonce de Neymar, Lionel Messi est notamment évoqué au PSG. Toutefois, à Barcelone, Jordi Farré ne semble pas le voir du même oeil.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Jordi Farré pourrait donc devoir gérer le gros dossier Lionel Messi dans les prochaines semaines. Alors que la prolongation de l’Argentin est érigée en priorité en Catalogne, le possible successeur de Josep Maria Bartomeu est plutôt serein à ce sujet. « J’oserais dire que si nous gagnons les élections (le 24 janvier,) le 25, Messi prolongera », a-t-il notamment assuré ce mercredi. L’avenir de Messi pourrait donc continuer à s’écrire au FC Barcelone, au grand dam de Neymar qui souhaite rejouer le plus rapidement avec l’Argentin. D’ailleurs, Farré n’a pas manqué de mettre un terme aux espoirs du PSG.

« Ça ne sera pas vrai »