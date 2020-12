Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola, Solskjaer... La guerre est déclarée autour de Pogba !

Publié le 10 décembre 2020 à 4h15 par A.M.

Très agacé par la sortie de Mino Raiola sur Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas manqué de répondre sèchement à l'agent italo-néerlandais.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. » Avec cette sortie sur l'avenir de Paul Pogba, Mino Raiola n'a pas manqué de défrayer la chronique. Et visiblement, Ole Gunnar Solskjaer est très agacé par cette situation avec son joueur.

«Quand l’agent de Paul comprendra que le football est un sport collectif, ce sera mieux»