Mercato - OM : Pourquoi il ne se passera rien pour la prolongation de Villas-Boas

Publié le 10 décembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que l’Equipe annonce qu’André Villas-Boas et la direction de l’OM sont d’accord sur le principe d’une discussion pour prolonger, cette discussion n’a aucune chance de se tenir avant de longs mois. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien l’Equipe annonce que si l’OM et Villas-Boas sont d’accord sur le principe d’une discussion pour la prolongation du coach portugais, libre en fin de saison, rien de concret n’a été enclenché à ce jour.

L’OM suspendu à une participation en C1

A l’analyse, cela apparaît tout à fait logique, et il est même possible d’affirmer qu’il ne se passera rien de concret sur le sujet avant de longs mois. Pour prolonger, Villas-Boas va en effet exiger la garantie d’un projet ambitieux et d’un recrutement au niveau. Or sans participation en Ligue des champions l’an prochain, l’Olympique de Marseille est absolument dans l’incapacité de s’engager sur un tel niveau d’investissement. Rien ne peut donc avancer en l’état.