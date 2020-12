Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prolongation de Villas-Boas plus compliquée que prévu ?

Publié le 9 décembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 9 décembre 2020 à 8h18

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas a ouvert la porte à une prolongation. Mais dans ce contexte délicat de Covid-19, l’entraîneur portugais devrait se montrer encore bien plus exigeant avec sa direction…

Mardi, au micro de RMC Sport, André Villas-Boas avait fait une annonce retentissante sur son avenir à l’OM : « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde. Si j’envisage de rester à l’OM ? Oui, je n’ai jamais dit le contraire », expliquait l’entraîneur portugais. Une prolongation de contrat semble donc plus que jamais dans les tuyaux, mais parvenir à concrétiser ces premiers contacts, l’OM devra mettre les bouchées doubles.

Villas-Boas attend des garanties