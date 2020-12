 Mercato - OM : L’arrivée de Mourad Boudjellal prend un gros coup de froid !

Foot - Mercato - OM

Depuis cet été, Mourad Boudjellal est pleinement impliqué dans le possible rachat de l’OM aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi. Toutefois, si l’on regarde les dernières déclarations de l’ancien patron du RCT, cela pourrait ne plus être aussi évident que cela.

A la tête du RCT ces dernières années, Mourad Boudjellal a fait de l’équipe varoise l’une des meilleures formations de l’histoire du rugby. Après avoir tout gagné dans l’ovalie, le dirigeant de 60 ans a souhaité relevé un nouveau défi et il avait notamment répété à de nombreuses reprises qu’il souhaitait mettre un pied dans le football. Restait alors à savoir dans quel club. Une incertitude qui a été levée durant l’été suite à l’énorme feuilleton autour de la vente de l’OM. En effet, Boudjellal s’était dit porteur d’un projet pharaonique pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Lui et Mohamed Ayachi Ajroudi voyaient les choses en grand pour l’OM, mais n’a pas suffi à faire céder l’Américain, qui n’était pas vendeur. Une position qui serait toujours inchangée aujourd’hui. Et face à cette volonté de fer de McCourt, Mourad Boudjellal pourrait bien décider de passer à autre chose.

Boudjellal commence-t-il à se faire une raison ?

Mourad Boudjellal l’a répété à de nombreuses reprises et ces derniers jours encore, l’OM est son rêve. Alors qu’il pourrait être le prochain président, ce rêve a clairement pris du plomb dans l’aile. Et le principal intéressé le reconnait clairement. A l’occasion d’un entretien accordé à Actufoot , Boudjellal a, en effet, jeté un énorme froid sur une possible arrivée à l’OM à l’avenir, assurant : « Je n’y suis pas encore à l’OM. Car premièrement le club n’est pas en vente et deuxièmement s’il l’est un jour il faudrait qu’il soit vendu à nous. Donc il y a quand même deux hypothèses qui font qu’aujourd’hui on en est très très loin. Aujourd’hui McCourt n’est pas vendeur. Je pensais qu’il bluffait, mais non il ne bluffait pas. Et dans l’hypothèse où demain il le deviendrait je ne pense pas qu’on soient les seuls acheteurs potentiels. Donc pour l’instant ce n’est même pas une hypothèse, c’est un fantasme. (...) Marseille on verra. Il faut respecter le propriétaire qui aujourd’hui ne souhaite pas vendre. Donc oui je reste attentif mais je ne vais pas attendre une chose hypothétique. J’ai envie d’avancer. (…) Je vais me consacrer à ce qui est concret plutôt qu’à ce qui est “peut-être”. L’OM depuis quelques temps, avec tout ce qui se dit, tout ce que je prends dans la tête, par moment c’est un peu toxique et je ne suis pas là pour prendre des coups. À Toulon j’ai mis ma santé en jeu, financièrement médicalement et moralement… Tout ça je n’en veux plus. Je vais faire les choses de façon raisonnable et raisonnée ».

La fin d’un rêve…