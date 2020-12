Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a lâché un énorme indice sur son avenir ?

Publié le 10 décembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, André Villas-Boas aurait été approché par Pablo Longoria dans l’optique d’une prolongation. Et malgré l’élimination décevante en Ligue des Champions, l’entraîneur portugais se projette déjà sur la saison prochaine… Un gros indice sur son futur ?

Interrogé au micro de RMC Sport mardi, André Villas-Boas avait lâché une petite bombe sur son avenir en indiquant que Pablo Longoria étant entré en contact avec son entourage pour évoquer une prolongation de son contrat à l’OM : « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde. Si j’envisage de rester à l’OM ? Oui, je n’ai jamais dit le contraire », indiquait Villas-Boas. Pourtant, en coulisses, ce dossier s’annonce plus compliqué que prévu.

Le contexte défavorable à une prolongation de Villas-Boas ?

Comme l’a expliqué L’Equipe mercredi dans ses colonnes, Pablo Longoria pourrait avoir du mal à fixer l’avenir d’André Villas-Boas aussi facilement. En effet, entre le contexte financier très délicat au sein du club et les répercussions de la crise sanitaire, le directeur sportif de l’OM n’aura peut-être pas forcément les moyens de pouvoir prolonger le contrat de l’entraîneur portugais. De plus, Frank McCourt serait très mécontent de la situation financière actuelle de l’OM et voudrait, en priorité, faire entrer de l’argent avec des ventes plutôt que de se projeter sur de nouvelles dépenses. Longoria aura donc du pain sur la planche, mais en attendant, André Villas-Boas semble avoir les idées claires pour son futur.

« Faire mieux l’année prochaine »