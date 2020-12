Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Covid-19, argent… Une grosse galère en vue avec Villas-Boas ?

Publié le 9 décembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas a annoncé une première approche de Pablo Longoria avec son entourage dans l’optique d’une prolongation. Mais avec les répercussions financières liées à la crise sanitaire du Covid-19, ce dossier est loin d’être gagné…

André Villas-Boas et l’OM, l’histoire est-elle partie pour durer ? L’été dernier, l’entraîneur portugais avait sérieusement songé à quitter le club phocéen suite au départ de son ami Andoni Zubizarreta, mais il a finalement décidé de poursuivre l’aventure. Et malgré une campagne décevante en Ligue des Champions, l’OM se porte très bien en Ligue 1 avec cinq victoires de rang, ce qui incite donc plus que jamais Pablo Longoria a essayer de fixer l’avenir de Villas-Boas. Et les grandes manœuvres semblent plus que jamais lancées en coulisses… mais quelle sera l’issue ?

L’OM active le processus pour prolonger Villas-Boas

Interrogé au micro de RMC Sport mardi, André Villas-Boas a fait une annonce de taille à ce sujet : « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde. Si j’envisage de rester à l’OM ? Oui, je n’ai jamais dit le contraire », a expliqué l’entraîneur de l’OM, ouvrant donc clairement la porte à Pablo Longoria. Pourtant, avec le contexte sanitaire et économique actuel, rien n’est encore gagné pour le directeur sportif marseillais.

Un dossier très compliqué avec la Covid-19…