Mercato - OM : Mourad Boudjellal pourrait-il finalement renoncer à l’OM ?

Publié le 10 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Si Mourad Boudjellal est candidat à un rachat de l’OM, il reconnait toutefois ne pas être là pour s’investir dans quelque chose de « toxique ». De quoi le faire renoncer au club phocéen ?

Après avoir mené le RCT sur le toit de la planète rugby, Mourad Boudjellal a souhaité se lancer dans de nouveaux défis. Et pour le dirigeant de 60 ans, c’est désormais le football qui l’intéresse. Souhaitant débarquer dans ce nouveau monde, il souhaite y rentrer par la grande porte. Ainsi, cela fait maintenant plusieurs mois que Boudjellal travaille avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour le rachat de l’OM, dont il pourrait être le prochain président, s’il y parvenait. Toutefois, le principal intéressé le sait, le chemin est encore long et ce rêve n’est clairement pas sûr d’aboutir à quelque chose de concret. De plus, il n’est pas dit que Mourad Boudjellal renonce également à cette ambition de débarquer à l’OM tant le contexte y est compliqué…

« Je ne suis pas là pour prendre des coups »