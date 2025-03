Barcola - PSG : L’énorme coup de gueule !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de son retour au Parc des Princes dimanche dernier, à l’occasion du Classique entre le PSG et l’OM, Adrien Rabiot, ainsi que sa mère, a été la cible de banderoles et de chants insultants, avec notamment une référence à son père décédé. Un membre du Collectif Ultra Paris s’est expliqué à ce sujet, mettant en avant l’accueil réservé par les supporters de l’OL à Bradley Barcola, qui selon lui n’a pas fait autant parler.

Comme on pouvait s’y attendre, Adrien Rabiot n’a pas été accueilli chaleureusement dimanche dernier pour son retour au Parc des Princes. Conspué tout au long de la rencontre, le milieu de l’OM a aussi été la cible de chants insultants, ainsi que de banderoles, dont certaines faisaient référence à son père décédé en janvier 2019 : « Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Véro c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ? »

« Les Marseillais essaient de faire monter le truc pour faire du buzz autour de ça »

« Si on lit bien, on n’a pas cité son père. On s’en prend à lui et sa mère. Maintenant, le message n’est pas glorieux dans le fond, mais c’était fait pour l’atteindre, pour choquer », a expliqué un membre du Collectif Ultra Paris (CUP) au Parisien. Selon lui, « les Marseillais essaient de faire monter le truc pour faire du buzz autour de ça. Rabiot fait sa vierge effarouchée, mais il l’a bien cherché après avoir attisé les rancœurs des Parisiens. Je pense qu’il s’en fout, il joue sur ça pour se plaindre. »

« Tout ce pataquès n’a pas été fait quand Bradley Barcola se fait insulter sa mère par les supporters de l’OL »

En réponse à l’indignation des observateurs face à ces banderoles et ces chants, ce supporter du PSG a ajouté : « Moi, ce qui me choque, c’est que tout ce pataquès n’a pas été fait quand Bradley Barcola se fait insulter sa mère par les supporters de l’OL ou qu’au Vélodrome à Marseille, on lance des chants contre les supporters parisiens. Ça n’est pas plus ou moins violent que ce qu’on voit dans d’autres stades de Ligue 1 le week-end. Pour moi, il y a deux poids, deux mesures. Même trois ou quatre d’ailleurs. »