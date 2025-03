Scandale - PSG : Al-Khelaïfi impliqué ? Le clan Rabiot a sa réponse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, les fans du PSG avaient réservé un accueil assez salé à Adrien Rabiot, désormais à l’OM. De multiples banderoles insultantes avaient alors été déployées dans le Parc des Princes. De quoi déclencher la polémique et pour Véronique Rabiot, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi étaient complices. Une réponse est tombée à ce propos.

Le PSG était-il au courant des banderoles insultantes contre Adrien Rabiot ? Véronique Rabiot le pense. En effet, pour L’Equipe, la mère du joueur de l’OM a assuré : « Le PSG a sa part de responsabilité ? Évidemment ! Pensez-vous qu'on peut faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ? Non ! Bien sûr que non ! Il ne faut pas me dire que les clubs ne sont pas au courant ».

Le PSG pas au courant !

Contrairement à ce qu’a pu dire Véronique Rabiot, le PSG n’était visiblement au courant de rien à propos de ces banderoles. En effet, pour Le Parisien, un membre du CUP ayant participé à l’élaboration de celles-ci a assuré qu’aucun membre du club de la capitale n’était là au moment de la réalisation de ces banderoles.

« C’était fait pour l’atteindre, pour choquer »

Ce supporter du PSG en question a par ailleurs confié à propos de ces banderoles : « Si on lit bien, on n’a pas cité son père. On s’en prend à lui et sa mère. Maintenant, le message n’est pas glorieux dans le fond, mais c’était fait pour l’atteindre, pour choquer ».