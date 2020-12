Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel plombée par Conte ?

Publié le 10 décembre 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG s'inscrit en pointillés, Leonardo s'intéresserait à Simone Inzaghi. Toutefois, l'Inter Milan aurait fait de l'Italien sa priorité.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel ne devrait plus être sur le banc du PSG à l'issue de la saison. Et pour cause, bien qu'il ait sauvé sa place à court terme grâce aux récents résultats, notamment en Ligue des Champions, le technicien allemand ne devrait pas pour autant se voir offrir une prolongation. D'ailleurs, comme le10sport.com le révélait en exclusivité, plusieurs clubs anglais se sont déjà manifestés auprès de son entourage. Par conséquent, un nouvel entraîneur devrait débarquer à Paris la saison prochaine et Simone Inzaghi serait de nouveau suivi.

Inzaghi priorité de l'Inter ?