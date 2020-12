Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez s'attaque a des dossiers brûlants !

Publié le 10 décembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Plusieurs joueurs voient leur contrat expirer à la fin de la saison. C’est notamment le cas de Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez, qui voudraient rester au Real Madrid. Mais pour l’heure, les dirigeants madrilènes ne se seraient pas manifestés auprès des trois footballeurs.

Le Real Madrid a eu chaud. Dans une situation compliquée en Ligue des champions suite à sa défaite face au Chakhtior Donetsk, le club espagnol est parvenu, ce mercredi, à se qualifier pour les huitièmes de finale. Un bol d’air pour Zinédine Zidane, contesté après le début de saison en demi-teinte de son équipe. La formation merengue attend désormais le tirage au sort afin de connaître son prochain adversaire. Des rencontres qui auront lieu en février. Et le Real Madrid pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer certains postes et aborder les prochaines échéances dans les meilleures conditions. Mais la presse espagnole indique que la Casa Blanca ne devrait pas faire de folies cet hiver. Florentino Perez préfèrerait se concentrer sur le prochain mercato estival. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba sont annoncés dans le viseur du président madrilène. Par ailleurs, les dirigeants espagnols devraient se pencher prochainement sur la situation de plusieurs éléments en fin de contrat. C’est notamment le cas de Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez.

Les négociations avec Sergio Ramos dans l’impasse

Présent au Real Madrid depuis 2005 et capitaine emblématique du club espagnol, Sergio Ramos n’est pas certain de porter le maillot merengue la saison prochaine. Le défenseur central voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour allonger son bail. Pourtant, Florentino Perez a toujours entretenu de bons rapports avec l’international espagnol. Mais les négociations ne se dérouleraient pas comme prévu. En effet, comme le confirme Mundo Deportivo , les deux parties peinent à trouver un terrain d’entente notamment en raison d’un désaccord sur la durée du bail. En effet, les responsables madrilènes ont pour habitude de ne pas proposer un contrat de plus d’un an aux joueurs trentenaires. Mais le défenseur de 34 ans voudrait rester au Real Madrid au moins jusqu’en 2023. Comme indiqué par Mundo Deportivo , les discussions entre Sergio Ramos, annoncé un temps du côté du PSG, et Florentino Perez seraient actuellement à l'arrêt. Toutefois, le média précise que les deux parties devraient se rencontrer prochainement afin de tenter de parvenir à un accord.

Modric et Vazquez attendent un signe de Florentino Perez