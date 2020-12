Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après avoir sauvé Zidane, Benzema envoie un message fort !

Publié le 10 décembre 2020 à 10h30 par B.C.

Double buteur contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) ce mercredi soir, Karim Benzema a permis au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un soulagement pour Zinedine Zidane, menacé avant la rencontre, mais également pour l’attaquant français.

Le Real Madrid n’avait pas le droit à l’erreur ce mercredi face au Borussia Mönchengladbach, et comme souvent, les joueurs de Zinedine Zidane ont répondu présent, en particulier Karim Benzema. L’attaquant français a inscrit un doublé, permettant aux siens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec la première place du groupe B en prime. Sans doute un « ouf » de soulagement pour Zinedine Zidane, qui aurait pu être démis de ses fonctions en cas de nouvelle contreperformance du Real Madrid. Interrogé à l’issue de cette victoire, Karim Benzema n’a pas caché sa satisfaction.

« Nous en sortons tous renforcés, Zidane comme les joueurs »