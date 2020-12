Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman s'active en coulisses pour Memphis Depay !

Publié le 11 décembre 2020 à 10h00 par A.D.

Orphelin d'Ansu Fati et de Gerard Piqué, blessés gravement, Ronald Koeman serait on ne peut plus déterminé à recruter Memphis Depay et Eric Garcia. Le coach du Barça insisterait auprès de sa direction pour boucler ces deux dossiers au mois de janvier.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone à la fin de la dernière saison, Ronald Koeman aurait souhaité frappé fort lors du dernier mercato. Alors que sa direction a laissé filé bon nombre de joueurs - et notamment Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arthur Melo (Juventus), et Jean-Clair Todibo (Benfica) - le coach néerlandais n'a pu s'octroyer que Sergino Dest et Miralem Pjanic à cause de la crise provoquée par le coronavirus. Et pourtant, Ronald Koeman aurait souhaité renforcer davantage son effectif. En effet, le technicien de 57 ans aurait tenté de recruter à la fois Memphis Depay et Eric Garcia, mais les moyens financiers limités du Barça l'auraient freiné. Malgré cet échec, Ronald Koeman serait toujours bien décidé à s'offrir ces deux joueurs. Et les blessures de Gerard Piqué et d'Ansu Fati ne calmeraient pas du tout ses ardeurs, bien au contraire.

Ronald Koeman insisterait pour Koeman et Garcia en interne