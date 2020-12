Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat à la présidence interpelle Messi sur son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Candidat à la présidence du Barça, Xavier Vilajoana a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de La Pulga.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est une énigme. Lors de la dernière fenêtre de transferts, La Pulga aurait tenté le tout pour le tout pour quitter le FC Barcelone, mais sa direction aurait refusé de lui accorder un bon de sortie. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi n'a plus besoin d'obtenir l'aval de ses dirigeants pour quitter le Barça. En effet, le capitaine et numéro 10 blaugrana pourra changer de club librement à la fin de la saison s'il ne prolonge pas d'ici là. Une situation que devra gérer le nouveau président du FC Barcelone. Depuis le départ de Josep Bartomeu, Carles Tusquets assure l'intérim jusqu'aux élections du 24 janvier. Candidat à la présidence du Barça, Xavier Vilajoana est conscient qu'il devra régler le cas Lionel Messi dès son arrivée. Lors d'un entretien accordé à AS ce vendredi matin, il a fait clairement savoir que la balle était dans le camp de La Pulga .

«C'est Lionel Messi qui doit prendre une décision»

« Si je pense que Lionel Messi est devenu toxique pour l'équipe ? Je ne crois pas aux joueurs toxiques. La question est de savoir comment les joueurs s'adaptent au groupe et comment le groupe s'adapte à un joueur comme (Lionel) Messi. Les rôles des joueurs changent. (Lionel) Messi doit assumer un autre rôle, qui n'est pas celui des dix premières années. (...) On me pose des questions sur Leo Messi et je dis toujours : le premier à qui il faut poser la question, c'est Messi. Il faut lui demander s'il veut continuer à jouer dans le meilleur club du monde qu'est le Barça. Il faut voir ce qu'il répond, et si le 24 (janvier) je suis président, je lui expliquerais quel doit être son rôle dans les dernières années de sa carrière sportive » , a expliqué Xavier Vilajoana avant de révéler que son projet serait presque le même avec ou sans Lionel Messi.

«La planification sportive ne se fait pas avec ou sans Messi»