Mercato - PSG : La réponse est enfin tombée pour Lionel Messi !

Publié le 11 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au sein du FC Barcelone est encore très incertain et que le PSG est sur les rangs, un candidat à la présidence du club catalan assure que l’attaquant argentin ne partira pas.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi partira-t-il librement pour une autre destination ? Et si oui, répondra-t-il favorablement à l’appel du pied de Neymar qui souhaite le retrouver, et signera-t-il au PSG ? Autant d’interrogations qui restent bien évidemment aujourd’hui sans réponse. Mais Jordi Farré, candidat à la présidence du FC Barcelone, fait passer un message fort sur l’avenir de Messi…

« Il veut rester au Barça, je le sais »