Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Mbappé… Le plan colossal de Leonardo se met en place !

Publié le 11 décembre 2020 à 11h15 par T.M.

Paul Pogba étant sur le marché, Leonardo aurait bien l’intention de saisir l’occasion. De quoi frapper d’une pierre deux coups puisque cela pourrait également impacter le feuilleton Kylian Mbappé.

Entre Paul Pogba et Manchester United, l’heure du divorce a sonné. En effet, il y a quelques jours, Mino Raiola, agent du Français, a fait annonce fracassante, expliquant que le champion du monde était malheureux en Angleterre et que la solution était de s’en aller. Depuis, le feuilleton Pogba n’en finit plus de faire parler. Et l’une des questions est de savoir où pourrait aller le joueur de 27 ans. Alors que le Real Madrid et la Juventus seraient toujours dans la course, le PSG voudrait également sauter sur l’occasion. Dernièrement, lors du Transfer Window Podcast , il était expliqué que Leonardo avait déjà entamé des contacts avec Mino Raiola afin de faire venir Paul Pogba.

Un argument pour la prolongation de Mbappé ?