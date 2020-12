Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avantage pour Leonardo dans le dossier Pogba ?

Publié le 11 décembre 2020 à 0h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait attirer Paul Pogba au Paris Saint-Germain, mais doit actuellement faire face à la forte concurrence de la Juventus.

L’avenir de Paul Pogba fait énormément parler. Son agent Mino Raiola a en effet expliqué que le milieu de terrain pourrait quitter Manchester United, dès le prochain mercato. Il n’en fallait pas plus pour alerter Leonardo qui semble avoir flairé un autre joli coup pour le Paris Saint-Germain. La concurrence est toutefois féroce. Pogba serait en effet pisté par le Real Madrid de Zinedine Zidane, mais surtout par la Juventus ! La Vieille Dame rêve en effet d’un retour de Pogba, depuis son départ en 2016.

La Juventus n’a pas d’argent pour Pogba, mais...