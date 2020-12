Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Al-Khelaïfi sur le point de réaliser un coup colossal ?

Publié le 10 décembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano mis à jour le 10 décembre 2020 à 20h35

En interne, le PSG se montrerait confiant en ce qui concerne les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé. D’autant que les plus grands clubs, malgré leur puissance financière, n’auront surement pas les moyens de réaliser de gros transferts dans les prochains mois.

Le PSG a facilement remporté son match de Ligue des champions ce mercredi face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) notamment grâce aux bonnes prestations de Neymar et de Kylian Mbappé. Le premier a inscrit un triplé, tandis que le champion du monde français a trouvé le chemin des filets à deux reprises. Après cette rencontre, l’attaquant brésilien s’est présenté devant la presse et a dévoilé un indice de taille sur son avenir. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir. » En effet, comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité dès le 16 juillet dernier, l’ancien joueur du FC Barcelone se plait à Paris et pourrait bien prolonger son aventure parisienne. Quant à Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 tout comme Neymar, il s’interrogerait sur la suite à donner à sa carrière. Courtisé par le Real Madrid, l’international français voudrait obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo avant de trancher.

Le PSG aurait les moyens de prolonger les contrats de Mbappé et Neymar

Présent au Parc des Princes ce mercredi, Nasser Al-Khelaifi a fait le point sur l’avenir de Neymar et Mbappé et a dévoilé un message plutôt rassurant pour les supporters parisiens. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant » a déclaré le président du PSG au micro de RMC Sport . Le PSG afficherait sa confiance en interne et espèrerait prochainement trouver un accord avec les deux stars parisiennes. En effet, comme indiqué par L’Equipe et Le Parisien, Neymar et Mbappé ne sont pas certains de trouver mieux ailleurs, alors que les clubs traversent une période trouble suite à la crise du Covid-19. En effet, peu d’équipes auraient les moyens de se lancer dans des dossiers d’envergure lors des prochains mercatos. Ainsi, le PSG considérerait que les conditions sont réunies pour que Neymar et Mbappé restent à Paris. D’autant que L’Equipe indique que le club parisien a les moyens de conserver les deux attaquants et de prolonger les deux contrats. Leonardo aurait d’ailleurs érigé le dossier Mbappé comme priorité. Mais pour l’heure, les négociations n'en sont qu'à leurs balbutiements.

Les négociations ne viennent que de débuter