Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Les plans colossaux du Qatar compromis ?

Publié le 10 décembre 2020 à 12h15 par B.C.

Après la victoire du PSG contre l'Istanbul Basaksehir (5-1) ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a affiché son optimisme concernant les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Une avancée qui pourrait compromettre une arrivée de Lionel Messi dans la capitale…

En pleine discussion avec Neymar et Kylian Mbappé pour une prolongation, le PSG avance positivement dans les négociations à en croire Nasser Al-Khelaïfi ce mercredi soir, au micro de RMC après la victoire éclatante contre l'Istanbul Basaksehir (5-1). « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant », a confié le président du PSG, avant d'ajouter que « les deux veulent rester avec nous. » Ainsi, le club de la capitale ne cache pas son optimisme pour ses deux stars qui entreront dans leur dernière année de contrat l’été prochain, mais cela pourrait fermer la porte du PSG à Lionel Messi…

Avec Mbappé et Neymar, pas de Messi ?