Mercato - PSG : Neymar afficherait une certitude en interne pour son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 20h15 par A.M.

Au lendemain de l'annonce de Neymar concernant son avenir, plusieurs informations sont évoquées à ce sujet. Mais le Brésilien semble conscient qu'il lui sera difficile de retrouver les même conditions ailleurs.

Neymar ne s'en cache plus. Alors que son contrat prend fin en juin 2022 et que sa prolongation fait beaucoup parler, le Brésilien est sorti du silence au sujet de son avenir et se montre catégorique. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiait-il au micro de RMC Sport après la victoire contre Basaksehir (5-1). Une volonté de prolonger qui serait partagée par le PSG.

Neymar conscient qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs