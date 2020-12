Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fixe deux conditions colossales pour sa prolongation !

Publié le 10 décembre 2020 à 19h45 par A.M.

Alors qu'il a annoncé sa volonté de s'inscrire sur le long terme au Paris Saint-Germain, Neymar aurait toutefois fixé des conditions très claires au sujet de la prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2022.

Après sa brillante prestation contre Basaksehir (5-1), Neymar a lâché une petite bombe au sujet de son avenir au PSG : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir . » Par conséquent, le Brésilien semble avoir la volonté de prolonger son bail dans la capitale alors que celui-ci arrive à échéance en juin 2022. Mais bien qu'il souhaite rester au PSG, Neymar a fixé des conditions pour prolonger.

Neymar veut des garanties sportives et sur le successeur de Tuchel